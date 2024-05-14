Надлишок біодизелю негативно впливає на прибутки нафтопереробників США

Поспіх американських виробників палива в переналаштуванні своїх заводів для виробництва відновлюваного дизельного пального спричинив надлишок постачань біопалива з низьким рівнем викидів, вдаривши по прибутках нафтопереробників і загрожуючи перешкодити молодій галузі.

Управління енергетичної інформації США (EIA) цього року заявило, що нестабільність у секторі дизельного пального на основі біомаси, який є загальним терміном для поновлюваного дизельного пального й біодизелю, може стати перешкодою для майбутніх інвестицій у біопаливо. Це може призвести до зупинки переходу від традиційного викопного палива.

Деякі виробники такого біопалива вже закрили заводи цього року, і учасники галузі кажуть, що інші збираються припинити роботу до кінця року.

Після пандемії коронавірусу потужності виробництва дизельного пального з відновлюваних джерел енергії в США зросли майже вчетверо з лише 791 млн галонів на рік 2021 року - до 3 млрд галонів до 2023 року, оскільки нафтопереробники шукали способи пережити відхід від нафтопродуктів.

У поєднанні з біодизелем загальна потужність виробництва дизельного пального на основі біомаси в США до 2023 року перевищила 5 млрд галонів.

Відновлюване дизельне пальне є повною заміною дизельному пальному, тоді як біодизель можна використовувати лише як суміш, що робить перше паливо більш привабливим для виробників.

Обидва конкурують за ту саму сировину - біомасу, таку як використана кулінарна олія й рослинні олії - і є дорожчими у виробництві, ніж дизельне пальне на основі нафти, тому їхній попит майже повністю залежить від урядових мандатів на змішування й податкових пільг.

Але, зі слів Скотта Ірвіна, професора Університету США в Іллінойсі, цільові показники змішування дизельного пального на основі біомаси, встановлені в рамках програми стандартів відновлюваного палива (RFS) Агентства з охорони навколишнього середовища США, створюють сукупний попит лише на рівні 4,5 млрд галонів на рік до 2025 року.

Це вже нижче існуючого внутрішнього виробництва, до врахування імпорту. До 2025 року, за оцінками Ірвіна, потужність виробництва дизельного й біодизельного палива в США перевищить 7 млрд галонів.