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АНАЛІТИКА

В Ісландії відкрили найбільший у світі завод з фільтрації вуглецю з повітря

В Ісландії відкрили найбільший у світі завод з фільтрації вуглецю з повітря

 

Швейцарський стартап Climeworks відкрив в Ісландії найбільший у світі завод з уловлювання вуглецю. Про це повідомляє The Wasgington Post.

Завод Mammoth оснащено 72 промисловими вентиляторами, які можуть витягувати 36 000 тонн CO2 щорічно. Отриманий CO2 зберігається під землею. Поверхня заводу розташована на згаслому вулкані.

Завод Mammoth обрали через близкість до геотермальної електростанції Hellisheidi, яка забезпечує живлення вентиляторів та нагрівання хімічних фільтрів, що вилучають CO2 з водяної пари. Після вилучення CO2 він відокремлюється від пари, стискається і розчиняється у воді. Потім його закачують на глибині у вулканічний базальт. У реакції з магнієм, кальцієм і залізом, що містяться в породі, формуються кристали, які стають твердими резервуарами СО2.

Однак Climeworks прагне досягнення "вуглецевої нейтральності" до 2050 року. Але існують інші проблеми, які також потрібно вирішити. Зокрема, необхідно вжити заходів для зменшення викидів CO2 в атмосферу сировинними компаніями та промисловими підприємствами. Крім того, треба знайти ефективні методи використання вилученого вуглецю - наприклад, для виробництва товарів або як джерело енергії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Ісландія
 

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