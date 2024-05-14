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Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану
09:02 14.05.2024 |
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Ця ініціатива була одностайно підтримана Сенатом ще наприкінці квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Відповідний документ був підписаний американським лідером у понеділок, 13 травня.
В релізі Білого дому вказується, що йдеться про "H.R. 1042, "Закон про заборону імпорту російського урану", який забороняє імпорт неопроміненого низькозбагаченого урану, виробленого в Російській Федерації або російською юридичною особою".
Ініціатива щодо заборони
Зауважимо, в Білому домі раніше закликали до "довгострокової заборони" на російський імпорт, який необхідний, щоб розблокувати близько 2,7 мільярда доларів для підтримки вітчизняної уранової промисловості, наданої Конгресом на початку поточного року.
Також повідомлялося, що обмежувальні дії щодо імпорту урану з РФ направлені на підтримку зусиль у Штатах щодо блокування поставок Кремлем палива для реакторів.
Додамо закон про заборону імпорту російського урану вводить заборону імпорту із США через 90 днів після набрання чинності. В ініціативі міститься дозвіл на тимчасові звільнення віл заборони до січня 2028 року.
Що передувало
Нагадаємо, у грудні 2023 року був схвалений законопроект Палати представників на тлі зростаючої підтримки намірів Конгресу "відрізати" імпорт РФ після її широкомасштабної військової агресії проти України.
Також РБК-Україна писало, що Сенат США в останній день квітня проголосував за ухвалення законопроекту про заборону імпорту збагаченого урану з Росії одностайно. Після цього документ направили до Білого дому на підпис президенту Байдену.
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