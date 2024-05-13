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США та Китай зустрінуться у Женеві аби обговорити ШІ - Reuters
16:05 13.05.2024 |
У вівторок представники США та Китаю зустрінуться у Швейцарській Женеві, аби обговорити найновіші моделі Штучного інтелекту.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників.
Політика США щодо Китаю не буде предметом переговорів, навіть якщо на них будуть обговорюватися питання зниження ризиків, пов'язаних з новою технологією, - повідомили Reuters американські чиновники.
"Це перша зустріч такого роду. Тому ми очікуємо, що обговоримо весь спектр ризиків, але не хотіли б упереджувати жодних конкретних деталей", - сказав високопоставлений представник США журналістам напередодні зустрічі, відповідаючи на питання про обговорення ядерної зброї.
Як повідомляють, за словами чиновника, швидке розгортання Китаєм можливостей штучного інтелекту в цивільному, військовому та національному секторах безпеки часто підриває безпеку США та їхніх союзників, додавши, що переговори дозволять Вашингтону безпосередньо повідомити про свої побоювання.
"Щоб бути дуже чітким, переговори з Пекіном не зосереджені на просуванні будь-якої форми технічної співпраці або співпраці у прикордонних дослідженнях у будь-якому питанні. І наша політика захисту технологій не є предметом переговорів", - сказав один з чиновників.
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