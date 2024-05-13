Китай продасть облігацій на $138 млрд для стимулювання економіки

Китай у пʼятницю 17 травня планує розпочати продаж облігацій на суму 1 трильйон юанів (188 млрд дол). Це четвертий такий продаж за останні 26 років, останній був у 2020 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

До листопада КНР планує продати борг на загальну суму 1 трильйон юанів (138 млрд дол). Цього тижня Китай почне продавати першу партію, ці облігації видаватимуть на 30 років, сума складатиме 40 мільярдів юанів (3 млрд дол), згідно з повідомленням Міністерства фінансів.

Облігації з 20-річним і 50-річним терміном обігу будуть запропоновані з 24 травня і 14 червня відповідно. Аукціони з продажу цінних паперів триватимуть до тих пір, поки в листопаді не надійде в продаж остання партія, що складається з 30-річних облігацій.

Китай на чолі із Сі Цзіньпіном посилює фіскальну підтримку, щоб допомогти економіці, яка зазнає тиску з боку житлової кризи і слабкої довіри споживачів. Державні витрати на інфраструктуру, які можуть бути профінансовані за рахунок облігацій, будуть ключовими для забезпечення досягнення Китаєм річного показника зростання на рівні близько 5%.

Інвестори позитивно відреагували на новину про продаж облігацій, а індекс CSI 300, який є основним показником акцій на суші, відігравши попередню втрату на 0,9%, закрився майже без змін. Китайські акції в Гонконзі відіграли попередні втрати і зросли на 0,6%.