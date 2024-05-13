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Норвегія зараз забезпечує 30% загального імпорту газу в Євросоюз
14:22 13.05.2024 |
Норвезька компанія Equinor непомітно стала постачальником газу для Євросоюзу майже такого ж масштабу, яким до початку повномасштабної російсько-української війни був російський Газпром. Про це пише Bloomberg.
Норвегія зараз забезпечує 30% загального імпорту газу в Євросоюз, у Газпрому до повномасштабної війни було близько 35%. Зі 109 млрд куб. м природного газу, який експортувала Норвегія у 2023 році, приблизно дві третини прийшлося на Equinor.
Нова роль Норвегії як постачальника газу до Євросоюзу принесла їй величезні дивіденди - у 2022 році експорт газу сягнув рекордних 1,4 трлн крон ($130 млрд).
На відміну від Росії, Норвегія має репутацію стабільного торговельного партнера, але залежність від Equinor знову порушила питання про те, чи не надто ризикують європейські країни, покладаючись на одного постачальника.
Увагу до цього привернув стрибок цін на газ влітку 2023 року, коли компанія оголосила про затримку з технічним обслуговуванням деяких газових об'єктів. За кілька хвилин ціни підскочили тоді майже на 20%.
Втім, залежність від Equinor може бути тимчасовою. З новою хвилею LNG-проєктів у США та Катарі, яка почнеться за кілька років, важливість газу з Норвегії для Євросоюзу почне зменшуватися.
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