Росія вимушена змінювати арктичні морські шляхи постачання СПГ через санкції ЄС

Російський шлях транспортування свого СПГ з арктичних портів до Азії, що проходив Європою, може бути зупинений через новий пакет санкцій, однак ефект на можливості експорту російських енергоресурсів поки що невідомий.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі російські термінали, що знаходяться на арктичному узбережжі Росії, наприклад термінал "Ямал-СПГ", експортує газ через Європу, тому що у портах Бельгії та Франції російський СПГ з арктичних транспортувальних суден, що прилаштовані до умов екстремально низької температури, переганяють до звичайних танкерів, які продовжують свій шлях до Азії.

При цьому, частина російського СПГ, що переганяється у портах, осідає на європейських ринках. Новим пакетом санкцій ЄС прагне обрізати таку можливість.

Політики ЄС обговорюють цей крок як частину 14-го пакету санкцій проти Росії. Хоча повної заборони не буде, це буде перший випадок, коли Європа застосовує конкретні заходи проти російського СПГ.

У Bloomberg зазначають, що у разі схвалення, цей захід може призвести до збільшення обсягів російського палива, що циркулює в Європі. Він також може спричинити проблеми з контрактами для європейських логістичних компаній і політичну реакцію з боку інших країн-покупців газу.

"Наприклад, "Новатек" міг би розвантажувати вантажі, призначені для Азії, в Європі і використовувати локальні свопи. Це означає, що вона могла б отримувати газ з інших джерел для постачання азійським клієнтам.

Як наслідок, це "відкриє європейські уряди для звинувачень у тому, що вони збільшують постачання російського ЗПГ, хоча стверджують, що намагаються його мінімізувати", - сказав керівник відділу європейського газу і глобального СПГ в Energy Aspects Джеймс Воддел.

Для російських поставок це означатиме ускладнення логістики. Для заводів російської "Новатек", що експортує більшість СПГ, зупинки у портах ЄС необхідні у всіх сезонах окрім літнього та осіннього, коли північні морські шляхи звільняються від льоду та дозволяють експортувати газ до Азії напряму. За даними Energy Aspects, доставка вантажів з Ямальського СПГ безпосередньо в Азію призведе до збільшення витрат на фрахт і логістику, а також до більш тривалого простою криголамів.

Росія у разі прийняття санкцій може знайти деякі альтернативні шляхи доставки. Наприклад, використати свій порт Мурманськ, або збільшити експорт у літній сезон. Однак такі варіанти є "милицями" для російського експорту.

При такому сценарії, можуть постраждати російські контракти на постачання 3 млн тонн СПГ до Китаю на рік, що може викликати реакцію у Пекіні.

Окрім цього, від нових санкцій можуть постраждати Європейські компанії, такі як німецька державна компанія Securing Energy for Europe GmbH, Shell Plc і TotalEnergies SE. Вони покладаються на перевалку ямальських вантажів у Зебрюгге і Монтуарі. Термін дії їх контрактів не закінчиться до 2038 і 2041 років, що потенційно призведе до повідомлень про форс-мажорні обставини або договірних суперечок, якщо перевалка буде заборонена.