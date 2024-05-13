Вибори в Каталонії: сепаратисти втрачають підтримку

У Каталонії прихильники відокремлення цього регіону від Іспанії зазнали серйозних електоральних втрат. Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів дострокових місцевих парламентських виборів, проведених напередодні, оприлюднені у ніч на понеділок, 13 травня. Згідно з даними підрахунку 90 відсотків бюлетенів, перше місце на них посіла "Соціалістична партія Каталонії", яка отримує 42 місця зі 135. На другому місці - партія колишнього глави місцевого уряду Карлеса Пучдемона "Разом за Каталонію", що підтримує незалежність регіону від Іспанії, з 35 місцями.

Показово, що одна з найпопулярніших каталонських сепаратистських партій "Ліві республіканці Каталонії" втратила 13 мандатів і стала лише третьою за популярністю силою в регіоні з 20 місцями в парламенті.

Також до місцевого парламенту, за попередніми даними, пройшла правоцентристська "Народна партія Каталонії" (15 місць), права національно-консервативна партія "Голос" (11 місць), альянс Comuns Sumar (6 місць), сепаратистська ліва партія "Кандидатура народної єдності" (4 місця), а також сепаратистський ультраправий "Каталонський альянс" (2 місця).

Уперше з 1980 року каталонські сепаратисти в меншості в парламенті в Барселоні

Загалом чотири сепаратистські партії отримують лише 61 місце, а для формування більшості необхідно отримати 68 мандатів у регіональному парламенті, що налічує 135 місць. Таким чином, прихильники відокремлення цього регіону від Іспанії вперше з 1980 року не матимуть більшості в парламенті в Барселоні, уточнює dpa.

У середині березня парламент Іспанії ухвалив закон про амністію осіб, причетних до спроби проголосити в жовтні 2017 року незалежність Каталонії й відокремити цей північно-східний регіон від Іспанії.

За даними МВС Іспанії, під дію амністію підпадають близько 350 осіб. Насамперед йдеться про політиків, які організували спробу проголосити незалежність Каталонії. Серед них - колишній глава Каталонії та колишній голова партії "Разом за Каталонію" Карлес Пучдемон, який досі переховується за межами Іспанії.

Сепаратисти вимагають референдуму про незалежність

Нинішні вибори в Каталонії - дострокові, адже попередні відбулися 2021 року. Вважається, що його результати можуть показати ставлення місцевих виборців до амністії каталонських сепаратистів, яка, за словами прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, покликана розрядити ситуацію в Каталонії та послабити позиції прихильників її незалежності. Сепаратисти, своєю чергою, наполягають на проведенні нового референдуму про незалежність Каталонії.