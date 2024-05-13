США замовили у Lockheed Martin модернізацію додаткових РСЗВ M270, вони зможуть запускати ракети PrSM з дальністю 500 км

Компанія Lockheed Martin займеться модернізацією додаткової партії реактивних систем залпового вогню M270 для армії США.

Про це виробник повідомив на офіційній сторінці у Twitter. Контракт розрахований на $451 млн. На цю суму США зможуть отримати збільшену кількість модернізованих РСЗВ М270А2.

М270А2 може похвалитися оновленою кабіною, новою системою управління вогнем, а також можливістю запускати ракети PrSM із дальністю ураження цілей до 500 км.

До речі, завдяки модернізації, армія США зможе продовжити термін експлуатації M270 до 2050 року.

Для тих, хто не в курсі

Нагадаємо, MLRS М270 - це американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі бойової машини піхоти Bradley. Вона призначена для виконання бойових завдань з ураження і знищення із закритих вогневих позицій на відстані від 2 до 500 км (залежить від снаряда). Її можна використовувати в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов. Одна така установка може нести до 12 ракет.