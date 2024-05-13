Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща витратить майже $400 млн, щоб зробити бар'єр на кордоні з Білоруссю «непрохідним»

 


Польща витратить майже $400 млн, щоб зробити бар'єр на кордоні з Білоруссю "непрохідним", повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик у неділю в ефірі новинного телеканалу TVN24.

"На всій протяжності бар'єру (...) буде реалізовано укріплення, розроблене Сілезьким технологічним інститутом і нашими інженерами, щоб зробити бар'єр непрохідним", - сказав заступник глави Міноборони Польщі.

Він зазначив, що конструкція, зведена попереднім урядом, "багато в чому тимчасове рішення", яке можуть долати нелегальні мігранти з території Білорусі.

"Цей бар'єр має бути ефективним, і це те, що сьогодні робить польська держава, і ми виділимо для цього величезні кошти", - зазначив Томчик.

Він уточнив, що модернізація "обійдеться приблизно в 1,5 млрд злотих (приблизно $374 млн в еквіваленті, - "ІФ-У"), і саме стільки має бути спрямовано, щоб цей бар'єр дійсно працював".

У 2022 році Польща звела сталевий паркан завдовжки 186 км і заввишки 5,5 метра з колючим дротом на всій протяжності кордону з Білоруссю, за винятком ділянки, що проходить річкою Буг.

Встановлення електронного бар'єру на сухопутній ділянці польсько-білоруського кордону завершилося влітку 2023 року. Він охоплює 11 контейнерів, у які інтегровано електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення, тепловізорними камерами, десятками кілометрів кабелів виявлення.

Наприкінці поточного року Польща планує почати будівництво електронного бар'єру на водній ділянці вздовж кордону з Білоруссю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,7206
  0,1688
 0,43
EUR
 1
 42,8148
  0,3836
 0,90

Курс обміну валют на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4258  0,01 0,02 39,9850  0,00 0,01
EUR 42,4325  0,05 0,13 43,1567  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на 10.05.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8100  0,29 0,73 39,8350  0,30 0,75
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес