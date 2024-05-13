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Польща витратить майже $400 млн, щоб зробити бар'єр на кордоні з Білоруссю «непрохідним»
09:41 13.05.2024 |
Польща витратить майже $400 млн, щоб зробити бар'єр на кордоні з Білоруссю "непрохідним", повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик у неділю в ефірі новинного телеканалу TVN24.
"На всій протяжності бар'єру (...) буде реалізовано укріплення, розроблене Сілезьким технологічним інститутом і нашими інженерами, щоб зробити бар'єр непрохідним", - сказав заступник глави Міноборони Польщі.
Він зазначив, що конструкція, зведена попереднім урядом, "багато в чому тимчасове рішення", яке можуть долати нелегальні мігранти з території Білорусі.
"Цей бар'єр має бути ефективним, і це те, що сьогодні робить польська держава, і ми виділимо для цього величезні кошти", - зазначив Томчик.
Він уточнив, що модернізація "обійдеться приблизно в 1,5 млрд злотих (приблизно $374 млн в еквіваленті, - "ІФ-У"), і саме стільки має бути спрямовано, щоб цей бар'єр дійсно працював".
У 2022 році Польща звела сталевий паркан завдовжки 186 км і заввишки 5,5 метра з колючим дротом на всій протяжності кордону з Білоруссю, за винятком ділянки, що проходить річкою Буг.
Встановлення електронного бар'єру на сухопутній ділянці польсько-білоруського кордону завершилося влітку 2023 року. Він охоплює 11 контейнерів, у які інтегровано електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення, тепловізорними камерами, десятками кілометрів кабелів виявлення.
Наприкінці поточного року Польща планує почати будівництво електронного бар'єру на водній ділянці вздовж кордону з Білоруссю.
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