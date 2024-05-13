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У Казахстані запровадять окремі ціни на бензин і дизель для іноземців
09:05 13.05.2024 |
У Казахстані з 17 травня запровадять нові роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне для іноземних громадян.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TengriNews.
Зміни вводяться внаслідок поправок, які регулюють вартість палива, внесених міністром енергетики Казахстану Алмасадамом Саткалієвим.
Так, літр бензину АІ-80 для іноземних громадян з наступної п'ятниці коштуватиме 89 тенге, тоді як за таку ж кількість бензину АІ-92 та АІ-93 іноземці мають заплатити 245 тенге. Водночас за наявності казахстанських водійських документів вартість літра цих марок бензину становитиме 205 тенге з лімітом до 100 літрів на день. 205 тенге буде коштувати літр бензину для водіїв зареєстрованого у Казахстані транспортного засобу з обмеженням до 300 літрів на день.
Ціна дизельного пального з урахуванням податку на додану вартість становитиме 315 тенге за літр для іноземців, 295 тенге за літр за наявності водійського посвідчення (до 100 літрів на день) та стільки ж за літр бензину для вантажного та спеціалізованого транспорту, зареєстрованого у Казахстані (до 300 літрів на день).
Зазначається, що після набуття чинності нововведень казахстанці, які хочуть заправитись за низькими цінами, будуть зобов'язані надати на АЗС водійське посвідчення і техпаспорт, щоб контролювати добовий ліміт.
Як повідомляв Укрінформ, 9 квітня у Казахстані заявили, що не отримували запитів від Росії щодо створення резерву бензину для РФ на випадок дефіциту через атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи.
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