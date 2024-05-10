За словами джерел, Байден збирається ввести мита на китайські електромобілі

Президент США Джо Байден збирається оголосити про нові мита для Китаю наступного тижня, націлені на стратегічні сектори, включаючи електромобілі, за словами двох людей, знайомих з цим питанням.

Очікується, що повне оголошення, яке може відбутися вже у вівторок, значною мірою збереже існуючі збори, за словами одного з джерел. За словами співрозмовника, оголошення також може бути відкладено.

За словами одного з людей, окремі сектори також включають напівпровідники та сонячне обладнання.

Деталі щодо точного значення або категорій мит, які будуть запроваджені, були уривчастими, але адміністрація, як кажуть, зосередилася на сферах інтересів у стратегічних конкурентних сферах та національної безпеки, сказав один із джерел.

Офіс торгового представника США надав свої рекомендації Білому дому кілька тижнів тому, але остаточне оголошення було відкладено, оскільки пакет обговорювався всередині країни, за словами одного з джерел і однієї людини, знайомої з цим питанням.

Байден, демократ, який бажає переобратися в листопаді, намагається протиставити свій підхід кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу, який запропонував загальні тарифи, які, на думку представників Білого дому, є надто грубими та такими, що викликають інфляцію.

Білий дім і офіс торгового представника США відмовилися від коментарів. Першим про це повідомило Bloomberg News.

Ці заходи можуть спричинити заходи у відповідь з боку Китаю, в період загострення напруженості між двома найбільшими економіками світу. Більш широке запровадження мит Трампом під час його президентства в 2017-2021 роках спонукало Китай до відповідних заходів із застосуванням власних зборів.

Байден заявив, що не хоче торговельної війни з Китаєм, хоча він сказав, що країни увійшли в нову парадигму конкуренції.

Обидва кандидати 2024 року різко відійшли від консенсусу щодо вільної торгівлі, який колись панував у Вашингтоні, період, який завершився приєднанням Китаю до Світової організації торгівлі в 2001 році.

У 2022 році Байден розпочав перегляд політики епохи Трампа відповідно до розділу 301 закону про торгівлю США. Минулого місяця він закликав США різко підвищити мита на китайські металеві вироби, але цільові товари були вузькими за діапазоном, оцінюваним у понад 1 мільярд доларів на продукцію зі сталі та алюмінію, сказав американський чиновник.

Байден також оголосив про початок розслідування торговельної практики Китаю в суднобудівному, морському та логістичному секторах, процес, який може призвести до збільшення мит.

Адміністрація Байдена також чинила тиск на сусідню Мексику, щоб вона заборонила Китаю продавати свою металопродукцію Сполученим Штатам опосередковано звідти.

Китай заявив, що тарифні заходи є контрпродуктивними та завдають шкоди економіці США та світовій економіці.