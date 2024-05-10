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США завдяки війні в Україні озброять свою армію модернізованою технікою, - The Telegraph
09:36 10.05.2024 |
Сполучені Штати Америки завдяки тому, що надають військову техніку Україні, змогли забезпечити свою армію оновленою технікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Як пише видання, фактично Пентагон передає Україні свою стару зброю, а замість неї отримує гроші з бюджету на закупівлю озброєнь нового покоління.
"Буквально кажучи, приблизно 140 мільярдів доларів США, які Сполучені Штати витрачають на Україну протягом перших трьох років війни, насправді фінансують масштабну модернізацію американської армії", - пише видання.
Зокрема, США передали Україні бойові машини піхоти M-2 Bradley зразка 1990-х років. А натомість було закуплено нові БМП у виробника. Причому, як підтвердили в Пентагоні, армія США отримує повне заміщення: за один старий Bradley, подарований Україні, американські війська отримують один новий Bradley з усіма сучасними функціями.
Цікаво і те, що нові машини, які отримують Штати, було виготовлено з урахуванням того, як вони показали себе на полях Запоріжжя і Донбасу. Одна з головних новацій - це бортова система активного захисту Iron Fist. Це система, яка перехоплює в польоті ракети і безпілотники.
Ця система раніше вже використовувалась в Ізраїлі, однак саме їх використання на війні в Україні, де дрони стали домінувати на полі бою, змусили США збільшити інвестиції у впровадження бортових систем активного захисту на бронетехніці.
Військова допомога Україні від США
У квітні Сполучені Штати оголосили про один з найбільших пакетів допомоги Україні на 6 млрд доларів.
А сьогодні речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять постачання Україні нових пакетів з озброєнням.
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