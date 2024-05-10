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Стів Джобс
Спікер Джонсон критикує «старечий маразм» Байдена, який погрожував зупинити допомогу Ізраїлю
23:58 09.05.2024 |
Спікер Палати представників Конгресу США розкритикував президента Джо Байдена, який напередодні пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах.
Заяву Джонсона наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".
Спікер сказав, що "відчув себе зрадженим" Байденом, а також звинуватив його у відступі від угоди, яку вони уклали минулого місяця про надання допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню.
Джонсон сказав, що сподівається, що погроза Байдена була "старечим маразмом".
Джонсон заявив, що ще до вчорашніх коментарів Байдена з погрозами припинити постачання зброї Ізраїлю, він був глибоко стурбований повідомленнями про те, що США вже зробили це.
"І моя реакція, чесно кажучи, була такою: "Нічого собі, це повна протилежність тому, що мені говорили навіть за останні години". Я маю на увазі, що 24 години тому високопосадовці адміністрації підтвердили мені, що політика дуже відрізняється від того, що він там заявив. Тож я сподіваюся, що це старечий маразм", - сказав спікер.
Джонсон сказав, що офіційні представники Байдена запевнили його, що повідомлення про припинення озброєнь не відповідають дійсності і не порушують його домовленості з президентом.
"Я сподіваюся - я вірю, що він (Байден - ред.) говорив не за сценарієм. Я не думаю, що це те, що йому сказали сказати в його команді. Я сподіваюся, що це був старечий маразм, бо це було б великим відхиленням від того, що вважається там політикою", - додав він.
Пентагон 8 травня підтвердив, що США поставили на паузу відправлення наступної партії зброї Ізраїлю.
Американський президент Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.
Від операції на півдні сектора Гази Ізраїль відмовляють і інші західні партнери.
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