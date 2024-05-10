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Джеймі Даймон
Китай і Угорщина підписали майже 20 угод, зокрема про «стратегічне партнерство»
23:52 09.05.2024 |
Під час візиту Сі Цзіньпіна до Будапешта 9 травня Угорщина і Китай підписали низку нових угод, спрямованих на поглиблення економічної та культурної співпраці, зокрема угоду про "стратегічне партнерство".
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.
Сі та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провели переговори в Будапешті в межах візиту китайського лідера у його п'ятиденному європейському турне.
Під час брифінгу за підсумками переговорів Орбан високо оцінив "безперервну, безперервну дружбу" між двома країнами і пообіцяв, що Угорщина і надалі прийматиме у себе китайські інвестиції.
За словами Сі, що він та Орбан погодилися, що китайська "Ініціатива Пояс-Шлях" "цілком відповідає стратегії Угорщини щодо відкриття на схід", а Пекін підтримує прагнення Будапешта відігравати більшу роль у просуванні китайсько-європейських відносин.
Угорські та китайські посадовці уклали угоду про "стратегічне партнерство" і підписали 18 інших угод і меморандумів про взаєморозуміння.
Жодних оголошень про інвестиції не пролунало, та голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Пекін може профінансувати два проєкти залізничних маршрутів, пов'язаних зі сполученням Будапешта.
Наприкінці минулого тижня лідер Китаю розпочав своє кількаденне турне європейськими країнами. Після Франції він здійснив державний візит до Сербії, а нині - прибув до Угорщини, відносини якої з Китаєм назвав хорошим прикладом для Європи.
Перед візитом до Угорщини цього тижня Сі Цзіньпін опублікував у провладних угорських ЗМІ статтю, де в піднесених тонах описує 75-річчя дипломатичних відносин між двома країнами.
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