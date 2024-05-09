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Українське прислів'я
Китай втратив статус головного торговельного партнера Німеччини. Тримався у лідерах вісім років
17:45 09.05.2024 |
Сполучені Штати обігнали Китай як найбільшого торговельного партнера Німеччини за підсумками першого кварталу 2024 року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані німецького статистичного відомства.
Товарообіг Німеччини з Китаєм становив 60 млрд євро за звітний період, зі США - 63 млрд євро.
Імпорт товарів до Німеччини з Китаю у першому кварталі впав майже на 12% у річному обчисленні, а експорт німецьких товарів до Китаю скоротився на 1% у першому кварталі.
На частку США тепер припадає близько 10% експорту німецьких товарів. Частка Китаю впала до менш ніж 6%.
Китай був основним торговельним партнером Німеччини вісім років поспіль. За підсумками 2023 року, товарообіг між країнами склав 253 млрд євро, перевищивши товарообіг Німеччини та США лише на кілька мільйонів євро.
"Німецький експорт у США збільшився завдяки стійкій американській економіці, тоді як експорт до Китаю та імпорт з Китаю впали", - підтвердив агентству економіст Commerzbank Вінсент Стамер.
За його словами, основна причина зниження показників торгівлі - системний зсув у Китаї: країна почала виробляти складніші товари, які раніше імпортувала з Німеччини. Своєю чергою, німецькі компанії стали більше виробляти товарів, які раніше купували в Китаї.
В агентстві нагадують, що влада Німеччини не раз декларувала бажання знизити економічний вплив Китаю на внутрішній ринок.
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