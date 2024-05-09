Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай втратив статус головного торговельного партнера Німеччини. Тримався у лідерах вісім років

 

Сполучені Штати обігнали Китай як найбільшого торговельного партнера Німеччини за підсумками першого кварталу 2024 року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані німецького статистичного відомства.

Товарообіг Німеччини з Китаєм становив 60 млрд євро за звітний період, зі США - 63 млрд євро.

Імпорт товарів до Німеччини з Китаю у першому кварталі впав майже на 12% у річному обчисленні, а експорт німецьких товарів до Китаю скоротився на 1% у першому кварталі.

На частку США тепер припадає близько 10% експорту німецьких товарів. Частка Китаю впала до менш ніж 6%.

Китай був основним торговельним партнером Німеччини вісім років поспіль. За підсумками 2023 року, товарообіг між країнами склав 253 млрд євро, перевищивши товарообіг Німеччини та США лише на кілька мільйонів євро.

"Німецький експорт у США збільшився завдяки стійкій американській економіці, тоді як експорт до Китаю та імпорт з Китаю впали", - підтвердив агентству економіст Commerzbank Вінсент Стамер.

За його словами, основна причина зниження показників торгівлі - системний зсув у Китаї: країна почала виробляти складніші товари, які раніше імпортувала з Німеччини. Своєю чергою, німецькі компанії стали більше виробляти товарів, які раніше купували в Китаї.

В агентстві нагадують, що влада Німеччини не раз декларувала бажання знизити економічний вплив Китаю на внутрішній ринок.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5518
  0,1690
 0,43
EUR
 1
 42,4312
  0,1144
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3000  0,10 0,27 39,8372  0,10 0,25
EUR 42,2144  0,05 0,13 42,9564  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5200  0,18 0,46 39,5400  0,18 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес