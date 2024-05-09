Насірова залишили під вартою, але вкотре зменшили заставу

Судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова, зменшивщи розмір застави до 55 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

"Судді частково задовольнили клопотання захисників про зміну запобіжного заходу і замість встановлених раніше 65 млн грн застави тепер Насіров може внести 55 млн грн.

У разі внесення цих коштів, Насіров змушений буде дотримуватись низки обов'язків, зокрема, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет", - йдеться у повідомленні.

При цьому захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн - дружина Насірова раніше вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС.

За словами адвокатів, це максимально можлива сума, яку родина може внести у якості застави, хоча до цього захист так казав і про внесені дружиною 10 млн грн.

Захист також зазначив, що у справі вже дослідили половину доказів обвинувачення, тому ризики значно зменшилися.

"За словами Насірова та його захисників, в нього нібито є проблеми зі здоров'ям, а в СІЗО не можуть забезпечити належний рівень медичної допомоги. Також захист зазначив, що в СІЗО неможливо забезпечити безпеку Насірова під час обстрілів, бо там немає укриття", - пише ЦПК.

Зазначається, що Насіров перебуває під вартою вже півтора року. У жовтні 2022 року його взяли під варту із заставою у 523 млн грн. Відтоді запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили уже майже вдесятеро.