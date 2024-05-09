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АНАЛІТИКА

Держдеп: Дії керівної партії Грузії ставлять під загрозу відносини зі США

 

У Державному департаменті заявили, що дії партії "Грузинська мрія" "ставлять Грузію на небезпечну траєкторію" і загрожують відносинам зі США.

Про це під час брифінгу сказав речник американського Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що у США занепокоєнні намірами ухвалити скандальний закон про "іноагентів", а також антизахідною риторикою представників "Грузинської мрії".

"Ми вважаємо, що це ставить Грузію на небезпечну траєкторію. Ми вважаємо, що це ставить під загрозу їхній євроатлантичний шлях, і це цілком очевидно ставить під загрозу відносини між нашими двома країнами", - підкреслив Міллер.

Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня. У цей день в Грузії відзначають День святості родини, у зв'язку з чим проходять демонстрації вірян.

Також стало відомо, що посли ЄС у вівторок обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії.

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

У Єврокомісії пояснили, що для ухвалення такого рішення потрібна одностайність усіх держав-членів, а також - відповідна пропозиція, подана Європейською комісією.
Ключові теги: Грузія, США
 

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