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Держдеп: Дії керівної партії Грузії ставлять під загрозу відносини зі США
16:05 09.05.2024 |
У Державному департаменті заявили, що дії партії "Грузинська мрія" "ставлять Грузію на небезпечну траєкторію" і загрожують відносинам зі США.
Про це під час брифінгу сказав речник американського Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".
Він нагадав, що у США занепокоєнні намірами ухвалити скандальний закон про "іноагентів", а також антизахідною риторикою представників "Грузинської мрії".
"Ми вважаємо, що це ставить Грузію на небезпечну траєкторію. Ми вважаємо, що це ставить під загрозу їхній євроатлантичний шлях, і це цілком очевидно ставить під загрозу відносини між нашими двома країнами", - підкреслив Міллер.
Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня. У цей день в Грузії відзначають День святості родини, у зв'язку з чим проходять демонстрації вірян.
Також стало відомо, що посли ЄС у вівторок обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії.
Понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.
У Єврокомісії пояснили, що для ухвалення такого рішення потрібна одностайність усіх держав-членів, а також - відповідна пропозиція, подана Європейською комісією.
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