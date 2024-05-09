Парламент Фінляндії заборонив політичні страйки довше 24 годин

Фінські законодавці ухвалили заходи, які обмежують політичні страйки, а також зупинку роботи на підтримку таких дій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Тепер максимальна тривалість політичних акцій протесту буде обмежена 24 годинами, а інші заходи трудової боротьби - терміном не довше двох тижнів.

За закон проголосували 107 законодавців, 57 - виступили проти.

Фінські профспілки вже вдавалися до кількох зупинок роботи на знак протесту проти урядових реформ на ринку праці, зокрема скорочення пільг та зміни в умовах праці, зазначає Bloomberg.

За словами керівної коаліції, ці реформи необхідні для того, щоб зупинити зростання державного боргу й створити 100 тисяч нових робочих місць.

В лютому цього року страйки у Фінляндії зачепили транспорт місцевого й далекого сполучення, а також паперову промисловість та торгівлю.

Раніше через страйк профспілки фінських залізничників рух поїздів на території країни майже повністю зупинявся.

Страйки 1 та 2 лютого у Фінляндії торкнулися повітряного руху, продуктових магазинів, готелів і ресторанів, пошти, банків, транспорту, а також промисловості.

Перед цим у січні в країні проходив великий страйк різних галузей транспорту, через нього довелося скасувати сотні рейсів у тому числі авіакомпанії Finnair.