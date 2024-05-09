У квітні росія добувала нафти більше, ніж це було передбачено угодою з ОПЕК+

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі офіційних даних, росія скоротила видобуток сирої нафти менше, ніж обіцяла минулого місяця, перевищивши добровільну ціль, погоджену в березні з ОПЕК+.

Середній добовий видобуток сирої нафти становив трохи менш як 1,285 млн тонн минулого місяця, повідомили джерела на умовах анонімності, знайомі з даними міністерства енергетики рф, через закритість даних. Це дорівнює 9,418 млн барелів на день (б/д), виходячи з типового коефіцієнта перетворення сирої нафти в країні 7,33 бареля на тонну.

Це означає, що видобуток сирої нафти в росії у квітні був приблизно на 219 тис. барелів нижче від березневого рівня, але все ще приблизно на 319 тис. барелів вище від рівня, зазначеного в її угоді з Організацією країн-експортерів нафти. москва пообіцяла зробити більший акцент на скороченні виробництва замість скорочення експорту, щоб запобігти світовому профіциту й підтримати ціни.

росія - єдина країна ОПЕК+, яка розподіляє обмеження між виробництвом і експортом сирої нафти й нафтопродуктів. У цьому кварталі москва пообіцяла ще більше скоротити виробництво, одночасно збільшивши експорт на таку саму суму.

У квітні росія пообіцяла видобувати на 350 тис. барелів на день (б/д) менше, ніж попереднього місяця, що доповнило 500 тис. б/д обмежень видобутку, оголошених у лютому 2023 року. Цільовий добовий рівень виробництва в країні на квітень становив 9,099 млн барелів.

росія пообіцяла скоротити загальний добовий видобуток до 900 тис. барелів і 971 тис. барелів у травні й червні відповідно. Це призвело б до обмеження загального обсягу виробництва в росії в ІІ кварталі приблизно відповідно до скорочень Саудівської Аравії. ОПЕК+ збирається зустрітися наступного місяця у Відні, щоб розглянути питання про продовження скорочень на другу половину року.

москва торік засекретила дані про видобуток нафти через їх чутливість на тлі санкцій Заходу внаслідок агресії кремля проти України. Міністерство не розкриває коефіцієнт перерахунку тонни на барель, який воно використовує для власної оцінки щомісячної відповідності, тому внутрішні розрахунки можуть відрізнятися від розрахунків Bloomberg.