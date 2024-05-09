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Пісторіус: Боргові правила Німеччини не мають обмежувати її військовий бюджет
10:54 09.05.2024 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що жорсткі обмеження на державні запозичення, передбачені законодавством ФРН, не мають призводити до скорочення необхідних витрат на оборону.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив агентству DPA.
За його словами, військові витрати, а також певне фінансування реагування на надзвичайні ситуації слід виключити з так званих правил боргового гальма, які записані в Конституції Німеччини.
Посадовець не закликав до скасування цих правил, але заявив, що не можна допустити, щоб обмеження заважали країні виконувати свої оборонні зобов'язання.
Суперечливі правила боргового гальма, які додали до Конституції Німеччини у 2009 році, дозволяють уряду покладатися на запозичення для фінансування дефіциту лише за певних умов.
"Боргове гальмо залишиться, але витрати на оборону та цивільний захист не мають бути включені", - сказав Пісторіус, зазначивши, що Конституція Німеччини також вимагає від уряду забезпечити адекватний захист для народу.
Він додав, що його відомство підготувало юридичний висновок на підтримку своїх аргументів.
Міністр назвав неминучим "заморожування озброєнь" для недостатньо оснащених збройних сил країни, якщо найближчим часом не буде суттєвого збільшення фінансування.
"Не буде простої відповіді на питання, звідки візьмуться гроші, необхідні для подолання цього розриву", - сказав Пісторіус.
Посадовець вказав, що йдеться про додаткові потреби в розмірі від 6,5 млрд до 7 мільярдів євро на наступний рік, а додаткова потреба лише продовжуватиме зростати в наступні роки після того, як будуть вичерпані кошти спеціального фонду.
"Оборона - це конституційний мандат. Це включає в себе розгортання збройних сил для оборони. Тому вона має такий самий статус, як і боргове гальмо. Не можна сказати, що вимога безпеки як фундаментальне право має відступити на задній план перед борговим гальмом", - резюмував Пісторіус.
Наразі Німеччина намагається вирішити, як досягти поставленої НАТО мети витрачати на оборону щонайменше 2% від валового внутрішнього продукту (ВВП).
Спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро, створений після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, підтримав військовий бюджет Німеччини, але він має бути вичерпаний до 2028 року.
Раніше Пісторіус закликав до подальшої спільної підтримки України на початку свого візиту до США.
Під час візиту до США очільник Міноборони Німеччини також підтвердив мету значного посилення обороноздатності країни.
Перед цим Пісторіус попередив, що військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів.
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