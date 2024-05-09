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АНАЛІТИКА

У Північній Македонії порахували майже всі голоси, опозиція впевнено перемогла

 

У Північній Македонії порахували понад 99% голосів на парламентських виборах, найновіші результати підтвердили впевнену перемогу опозиції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані від ЦВК на час написання новини.

Після обробки 99,6% голосів права опозиційна партія ВМРО-ДПМНЄ перемагає з результатом 43,23% і отримає у парламенті 58 мандатів. Її прихильники ще увечері вийшли у центр Скоп'є для святкувань.

У Північній Македонії порахували майже всі голоси, опозиція впевнено перемогла

 

Попередня партія влади, соціал-демократи, прийшли з результатом 15,36% і отримають у законодавчому органі 18 мандатів.

Блок "Європейський фронт", який представляє албанців і входив до коаліції із соціал-демократами, партією влади, отримав 13,78%.

Албанський блок ВЛЕН, із яким ВМРО-ДПМНЄ ймовірно спробує формувати коаліцію, здобув 10,72% і має отримати 13 мандатів.

"Лівиця" і рух ЗНАМ отримали 6,75% і 5,57% відповідно та будуть мати по 6 мандатів.

На виборах президента підтримувана опозицією Гордана Силяновська Давкова отримує 65,14% голосів проти 29,25% у чинного президента Стево Пендаровського.

Прихід до влади більш правих партій може загальмувати переговори Північної Македонії про вступ до ЄС і ускладнити відносини із сусідніми Грецією та Болгарією.

ВМРО-ДПМНЄ виступає проти компромісів із цими країнами в питанні історії та культури, які вже призвели до зміни назви країни, а нині - гальмують прогрес у переговорах про вступ до Євросоюзу.
 

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