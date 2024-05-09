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Армія США збиває лазерами БПЛА на Близькому Сході
09:20 09.05.2024 |
Американські війська успішно використовують лазерну зброю для відбиття ворожих безпілотників на Близькому Сході. Видання Forbes поспілкувалося з Дагом Бушем, начальником відділу закупівель армії США, який каже, що лазери спрацювали «в деяких випадках».
Хоча відомо, що протягом останнього десятиліття лазери розгорталися на американських кораблях та випробувалися закордоном, це перше офіційне підтвердження Пентагоном їхнього використання проти супротивника.
Очільник забезпечення американської армії не уточнив, яка саме лазерна зброя використовувалася, але це могла бути установка P-HEL. У квітні повідомлялося, що армія США офіційно розгорнула Лазери P-HEL потужністю 20 кВт за кордоном, щоб знищувати БПЛА.
Компанія BlueHalo отримала чотирирічний контракт на забезпечення профілактичного та налагоджувального технічного обслуговування, а також навчання операторів та команди технічного обслуговування системі Palletized High Energy Laser (P-HEL). Цей контракт визначає BlueHalo як основного системного інтегратора на всіх етапах P-HEL, від розробки прототипу до розгортання. Установку розроблено у 2022 році.
Також не повідомлялося, які саме вороги малися на увазі, але швидше за все це буди єменські хусити, котрі заважають судноплавству у Червоному морі. Про ймовірність застосування лазерної зброї проти них преса повідомляла ще у 2021 році.
Як зазначає Forbes, військам США вкрай невигідно збивати БПЛА вартістю $2000 ракетами за $2 млн. Натомість ціна одного пострілу з лазера становить від $1 до $10 - стільки коштує необхідна електроенергія.
Військові США зацікавилися зброєю спрямованої енергії з часів розробки на початку 1960-х років перших робочих лазерів. До 1973 року DARPA навіть уперше збила дрон за допомогою лазера під час випробувань на авіабазі Кертленд у Нью-Мексико.
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