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АНАЛІТИКА

Французька Alstom продала останній актив у Росії через санкції США

 

Французький концерн Alstom продав свою частку у розмірі 20% акцій найбільшого у Росії виробника вагонів та локомотивів АТ "Трансмашхолдинг" (ТМХ) за 75 млн євро.

Угоду закрили на початку січня 2024 року, її балансова вартість була нульовою внаслідок попереднього знецінення цих активів, повідомляється у пресрелізі французької компанії про фінансові результати за минулий рік.

Alstom зазначає, що після у вересні 2023 року США включили російський "Трансмашхолдинг" до санкційного SDN List.

"Група додатково оцінила потенційний ризик, що виникає внаслідок нових санкцій OFAC, і прийняла рішення продати свою частку в TMХ", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у березні 2022 року французький концерн Alstom, один зі світових лідерів у сфері виробництва енергетичного обладнання та залізничного транспорту, оголосив про припинення постачання продукції та інвестицій в Росію через вторгнення її військ в Україну.

"Трансмашхолдинг" - найбільший у Росії виробник рухомого складу для рейкового транспорту, підрозділи компанії працюють у Єгипті, Білорусії та Казахстані. У структуру холдингу входять 12 виробничих та складальних майданчиків у Росії та інших країнах світу, а географія роботи охоплює 30 держав.

Alstom належало 20% ТМХ, решту акцій компанії контролювали російські акціонери.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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