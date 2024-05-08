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АНАЛІТИКА

Євросоюз планує запровадити санкції проти 11 суден за допомогу Росії, – ЗМІ

 

Європейська комісія пропонує запровадити обмеження щодо 11 суден, які допомагають Росії вести війну проти України.

Як пише Bloomberg, у разі схвалення пропозиції державами-членами ЄС, то кораблям закриють доступ до європейських портів і якірних зон. Також буде ускладнена логістика для експлуатації цих суден.

Обмеження можуть торкнутися чотирьох паливних танкерів, двох танкерів для нафти, двох газосховищ, які використовують у проєкті ПАТ "Новатек" з перевалки скрапленого газу на Камчатці, і вантажного судна.

Одним із указаних суден є танкер Andromeda Star, який зазнав аварії під час перебування в Балтійському морі, та у якого виявили недійсну європейську страховку.

Запропоновані санкції є частиною зусиль Євросоюзу для припинення здатності РФ обходити обмеження ціни на російську нафту за допомогою використання "тіньового флоту".

Відповідно до проєкту, який має у розпорядженні Bloomberg, заборона стосуватиметься страхування та технічної допомоги. Провайдерам ЄС також заборонять перевантажувати товари з судна на судно.

Що пропонується в 14 пакеті санкцій проти Росії

Як повідомлялося, напередодні Європейська Комісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14 пакета санкцій проти Росії.

У пакеті йдеться про заборону перевалки російського СПГ в портах Європи, звідки він потім відправляється по всьому світу. Крім того, санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ "Арктик" та "Мурманськ".

Комісія також хоче накласти санкції на кілька суден з так званого "тіньового флоту" РФ, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Окрім того, за пропозицією, транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС.

Комісія також підготувала санкційний список із понад 50 компаній з-за меж ЄС, котрі підпадають під торгові обмеження. Вони забезпечують Росію західними компонентами та допомагають обходити санкції.

Як повідомлялося, Європейський Союз ухвалив 13 пакет антиросійських санкцій у лютому 2024 році, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, санкції передбачали обмеження проти 106 фізосіб та 88 компаній.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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