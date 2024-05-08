Швейцарські банки продовжують приймати рублі з Росії, – ЗМІ

Окремі банки Швейцарії, як і раніше, приймають від клієнтів грошові перекази у російських рублях, незважаючи на посилення умов банківського обслуговування для росіян у цій країні.

Йдеться про перекази у рублях в еквіваленті від $10 млн, які проходять за спеціальним попереднім погодженням, пише російська редакція Forbes із посиланням на декілька джерел на російському ринку.

Видання зауважує, що ще минулого року швейцарські банки, зокрема найбільші - UBS і Credit Suisse, посилили вимоги до клієнтів з російським громадянством. Через посилення контролю за дотриманням санкцій росіяни зіткнулися з загрозою блокування рахунків, якщо вони сплачують податки в Росії або мають бізнес у РФ, а цього року швейцарські банки почали закривати рахунки росіянам із подвійним громадянством.

Однак клієнтам деяких з-поміж 10 найбільших швейцарських банків досі вдається не лише зберегти рахунки, а й переказувати на них рублі.

За словами співрозмовників видання, переказати рублі можна, якщо йдеться про суму від $10 млн. Ці перекази проходять за спеціальним попереднім погодженням з банком. Після отримання рублів швейцарський банк за комісію одразу міняє їх на іноземну валюту за біржовим курсом і станом на закриття банківського дня у нього залишається рублів на рахунках. Крім того, клієнт зобов'язаний розмістити переказані гроші в цьому банку.

На кожну угоду "дивляться індивідуально" і є випадки відмов, наприклад, якщо джерело отримання коштів - угоди з російськими держкомпаніями чи державою, додає співробітник family-офісу у Москві, який організовує такі угоди.

Всі опитані Forbes співрозмовники відмовилися назвати швейцарські банки, які зараз проводять рублеві операції, оскільки такі операції не афішуються. Співробітник family-офісу додав, що це як мінімум два банки з 10 найбільших у Швейцарії. Раніше такі перекази також проводили UBS та Credit Suisse, але зараз вони рублі не приймають.

Швейцарія приєдналася до всіх європейських санкцій проти РФ, підтримавши, у тому числі, відключення низки найбільших банків Росії від SWIFT та заборону на ввезення в Росію готівкових євро та швейцарських франків. Але рублеві перекази офіційно не заборонені, якщо не йдеться про взаємини з підсанкційними особами та компаніями, зауважує партнер російської юридичної компанії BGP Litigation Сергій Гландін.

"Це питання токсичності рублевих переказів самих по собі. Кожен банк приймає бізнес-рішення, чи йому це потрібно чи ні", - пояснив російський юрист.

Як повідомлялося, раніше Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії створив групу спеціалістів для розслідування та забезпечення виконання санкцій, які Берн запровадив після вторгнення Москви в Україну два роки тому.

Влада Швейцарії вдалася до такого кроку після критики через те, що вона не робить достатньо, щоб запобігти приховуванню росіянами грошей у швейцарських банках.