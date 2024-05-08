Фінансові новини
- |
- 08.05.24
- |
- 01:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швейцарські банки продовжують приймати рублі з Росії, – ЗМІ
14:48 07.05.2024 |
Окремі банки Швейцарії, як і раніше, приймають від клієнтів грошові перекази у російських рублях, незважаючи на посилення умов банківського обслуговування для росіян у цій країні.
Йдеться про перекази у рублях в еквіваленті від $10 млн, які проходять за спеціальним попереднім погодженням, пише російська редакція Forbes із посиланням на декілька джерел на російському ринку.
Видання зауважує, що ще минулого року швейцарські банки, зокрема найбільші - UBS і Credit Suisse, посилили вимоги до клієнтів з російським громадянством. Через посилення контролю за дотриманням санкцій росіяни зіткнулися з загрозою блокування рахунків, якщо вони сплачують податки в Росії або мають бізнес у РФ, а цього року швейцарські банки почали закривати рахунки росіянам із подвійним громадянством.
Однак клієнтам деяких з-поміж 10 найбільших швейцарських банків досі вдається не лише зберегти рахунки, а й переказувати на них рублі.
За словами співрозмовників видання, переказати рублі можна, якщо йдеться про суму від $10 млн. Ці перекази проходять за спеціальним попереднім погодженням з банком. Після отримання рублів швейцарський банк за комісію одразу міняє їх на іноземну валюту за біржовим курсом і станом на закриття банківського дня у нього залишається рублів на рахунках. Крім того, клієнт зобов'язаний розмістити переказані гроші в цьому банку.
На кожну угоду "дивляться індивідуально" і є випадки відмов, наприклад, якщо джерело отримання коштів - угоди з російськими держкомпаніями чи державою, додає співробітник family-офісу у Москві, який організовує такі угоди.
Всі опитані Forbes співрозмовники відмовилися назвати швейцарські банки, які зараз проводять рублеві операції, оскільки такі операції не афішуються. Співробітник family-офісу додав, що це як мінімум два банки з 10 найбільших у Швейцарії. Раніше такі перекази також проводили UBS та Credit Suisse, але зараз вони рублі не приймають.
Швейцарія приєдналася до всіх європейських санкцій проти РФ, підтримавши, у тому числі, відключення низки найбільших банків Росії від SWIFT та заборону на ввезення в Росію готівкових євро та швейцарських франків. Але рублеві перекази офіційно не заборонені, якщо не йдеться про взаємини з підсанкційними особами та компаніями, зауважує партнер російської юридичної компанії BGP Litigation Сергій Гландін.
"Це питання токсичності рублевих переказів самих по собі. Кожен банк приймає бізнес-рішення, чи йому це потрібно чи ні", - пояснив російський юрист.
Як повідомлялося, раніше Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії створив групу спеціалістів для розслідування та забезпечення виконання санкцій, які Берн запровадив після вторгнення Москви в Україну два роки тому.
Влада Швейцарії вдалася до такого кроку після критики через те, що вона не робить достатньо, щоб запобігти приховуванню росіянами грошей у швейцарських банках.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшуки у справі брата заступника голови Офісу президента Шурми
ТОП-НОВИНИ
|СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони
|Уряд скасував обмеження на імпорт товарів та послуг, запроваджені на початку великої війни
|Нідерланди планують передавати F-16 Україні з осені
|Білий дім: Допомога США сприятиме переходу України в контрнаступ у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Посли ЄС 8 травня розглянуть План для України, необхідний для Ukraine Facility
|ЄС уперше ухвалив законодавство для боротьби з насиллям щодо жінок
|Латвія передала Україні обладнання для забезпечення ЗСУ зв'язком
|Ізраїль наступатиме на Рафах до звільнення бранців - міністр
|Франція звинуватила РФ у залякуванні після виклику свого посла
|Данія скеровує 34 млн євро на гуманітарну допомогу для України
Бізнес
|В Україні зростає попит на електромобілі
|Spotify блокує доступ до текстів пісень для користувачів безплатного рівня – тепер лише через платну підписку
|Pornhub відтепер сплачуватиме ПДВ в Україні, а monobank обіцяв «безстроковий 20% кешбек» на порносайт для Гетьманцева
|TikTok уклав нову угоду з Universal Music: повернуться пісні відомих артистів
|Google заплатила Apple $20 млрд. в 2022 році
|Microsoft припинила підтримку Skype для бізнесу та зосереджується на розвитку Microsoft Teams
|Google Phone впроваджує «Аудіо Емодзі»