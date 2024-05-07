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АНАЛІТИКА

Усі банки Європи, що продовжують працювати в РФ, отримали лист від ЄЦБ - директор в UniCredit

 

Головний виконавчий директор італійського UniCredit банку, Андреа Орсель заявив, що листи із закликом від ЄЦБ скоротити бізнес в РФ отримали ймовірно усі банки, що продовжують працювати в РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

UniCredit був одним з банків ЄС, який отримав листа від Європейського центрального банку із закликом скоротити свій бізнес в Росії. Минулого місяця Raiffeisen Bank International AG повідомив про заклики від ЄБР скоротити бізнес австрійського банку в Росії.

"Кожен банк в Європі, який має будь-який вплив на Росію, ймовірно, отримав листа від ЄЦБ", - заявив у вівторок головний виконавчий директор UniCredit Андреа Орсель. Він відмовився коментувати конкретно UniCredit.

UniCredit поки що уникає повномасштабного виходу з Росії. У банку заявили, що стратегія відповідає очікуванням регуляторів і що він продовжує реалізацію плану зі скорочення російських транскордонних ризиків до нуля до кінця наступного року.

Італійський банк працює в Росії через свою дочірню компанію АТ "ЮніКредит Банк", яка пропонує послуги корпоративним та приватним клієнтам. У ньому працює близько 3 100 співробітників, у 50 відділеннях. З початком війни міланський банк відклав кошти на випадок дефолту в Росії.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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