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АНАЛІТИКА

Представники шести країн ЄС поїхали на інавгурацію Путіна

 

Шість країн-членів Європейського Союзу відправили своїх представників на церемонію інавгурації президента Росії Володимира Путіна у вівторок, 7 травня.

Як передає "Радіо Свобода"з посиланням на дипломатичні кола у ЄС, це - Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта та Кіпр. За даними видання, станом на вечір 6 травня, намір відправити свого представника на захід мала також Бельгія. Утім, вранці стало відомо, що країна не буде брати участь у цій церемонії.

Про сім країн-учасниць із ЄС, які можуть відвідати інавгурацію, писала також 6 травня агенція Reuters. За її даними, Францію представлятиме її посол у Росії.

"Українцям буде важко зрозуміти": Боррель просив членів ЄС не брати участь в інавгурації

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель 7 травня повідомив про те, що розіслав повідомлення всім державам-членам ЄС, в якому вказав, що правильним вчинком є "не брати участь" в церемонії.

"Моя порада була не робити цього. І я думаю, що більшість держав-членів не буде присутня. Я вважаю, що це правильно", - зазначив він.

За словами Борреля, його позиція щодо участі в інавгурації Путіна "була чіткою". Він зазначив, що "українцям і багатьом людям у всьому світі буде дуже важко зрозуміти" присутність держав-членів ЄС на інавгурації після розв'язання Путіним війни в Україні та після того, як Євросоюз визнав президентські вибори в Росії невільними та нечесними.

"Але кожна держава-член повністю суверенно вирішує, йти чи не йти", - додав він.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", п'ята за останні чверть століття церемонія вступу Путіна на посаду президента РФ пройде у Кремлівському палаці. Після цього Путін отримає право перебувати на посаді президента ще шість років - до 7 травня 2030 року. Після закінчення п'ятого президентського терміну Путін поступатиметься строком правління Росією лише Івану Грозному та Катерині Другій.

Також після інавгурації новообраного президента чинний уряд РФ згідно з Конституцією Росії має піти у відставку, а Путін протягом двох тижнів має внести до Держдуми кандидатуру нового прем'єр-міністра.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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