Боррель дав пораду державам ЄС щодо «інавгурації» Путіна

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на "інавгурацію" глави РФ Владіміра Путіна.

Про це Боррель сказав, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ в Брюсселі у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Боррель розповів, що після багатьох дискусій з державами-членами він надіслав їм усім повідомлення зі своїм розумінням того, що "правильно було б не відвідувати цю "інавгурацію". "Моєю порадою було не робити цього. Я думаю, що більшість держав-членів не братимуть участі", - сказав він.

Боррель згадав, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, і що вибори в Росії були ні чесними, ні справедливими.

За його словами, українцям та багато кому у світі буде важко зрозуміти, чому у цій ситуації європейські представники будуть присутні на "інавгурації" в Москві.

"Це була б чітка суперечність. Моя порада державам-членам була не відвідувати, і я сподіваюсь, що багато з них слідуватимуть цим вказівками. Але кожна держава-член повністю суверенна у тому, щоб вирішити - іти чи не іти", - додав Боррель.

За даними ЗМІ, на "інавгурацію" Путіна у вівторок прийдуть дипломати щонайменше шести країн ЄС - Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.