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Верховенство права у Польщі: ЄС більше не бачить ризиків
10:12 07.05.2024 |
Європейська Комісія у понеділок, 6 травня, завершила аналіз ситуації з верховенством права у Польщі. Вона вирішила відкликати застереження, висловлені ще в 2017 році, які стали підставою для застосування статті 7 Лісабонського договору (договір про ЄС), що потенційно могло призвести до позбавлення Польщі права голосу в Раді ЄС.
"Комісія вважає, що більше не існує очевидного ризику серйозного порушення верховенства права в Польщі в розумінні статті 7 Договору про Європейський Союз", - йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.
Порушення верховенства права у Польщі
У 2017-2018 роках Єврокомісія почала декілька проваджень відносно Польщі у зв'язку з суперечливим судовими реформами в країні. Тоді в ЄС заявили, що ситуація в Польщі свідчить про "чітку загрозу серйозного порушення" європейських цінностей, включаючи принцип верховенства права.
Також перестороги з боку ЄК викликала відмова польської влади виконувати окремі рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
У підсумку Єврокомісія вирішила вперше в історії ЄС застосувати процедури згідно зі статтею 7 Лісабонського договору. Втім, тоді представники правлячої у Польщі партії "Право і справедливість" зайняли принципову позицію і заявили, що не відмовлятимуться від суперечливих реформ.
Польща розробила план виправлення ситуації із верховенством права
Як зазначається у повідомленні Єврокомісії, тепер Польща започаткувала низку заходів для усунення занепокоєння щодо незалежності системи правосуддя і зобов'язалася виконувати всі рішення Суду ЄС і ЄСПЛ, що стосуються верховенства права, включаючи незалежність судової влади.
Зважаючи на ухвалений Варшавою у лютому плану дій і перші конкретні кроки для його реалізації, ЄК дійшла висновку, що більше немає явного ризику серйозного порушення верховенства права в цій країні.
Фон дер Ляєн: Результат наполегливої праці Дональда Туска
Єврокомісія поінформувала Раду ЄС та Європейський парламент про свою оцінку і намір відкликати свої пропозиції від 2017 року, тим самим закриваючи процедуру статті 7 договору ЄС.
"Я вітаю прем'єр-міністра Дональда Туска та його уряд із цим важливим проривом. Це результат їхньої наполегливої праці та цілеспрямованих реформаторських зусиль. Триваюче відновлення верховенства права в Польщі є визначним для польського народу і для нашого Союзу в цілому", - наголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), коментуючи це рішення.
У Варшаві привітали висновки Єврокомісії. "Це, безсумнівно, хороша новина для Польщі. Вона зміцнює позиції Польщі в Європейському Союзі і робить нас сильним гравцем", - зазначила міністерка фінансів і регіональної політики Катажина Пелчиньска-Наленч, яку цитує AFP.
Очікується, що позитивну оцінку Єврокомісії представлять 21 травня, на засіданні Ради ЄС у Брюсселі, після чого країни-члени визнають процедуру за статтею 7 договору про ЄС безпідставною, і Єврокомісія формально її припинить, зазначає "Польське радіо".
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