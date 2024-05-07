Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P підвищило рейтинги Туреччини до «B+» з «B», прогноз - «позитивний»

 

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові рейтинги Туреччини в іноземній та національній валюті до "B+" з "B".

Прогноз рейтингів - "позитивний", йдеться у прес-релізі S&P.

"Ми очікуємо, що після муніципальних виборів, що пройшли в країні, влада Туреччини продовжить наполегливо боротися з інфляцією за рахунок посилення грошово-кредитної політики і поступової бюджетної консолідації", - зазначають експерти агентства.

S&P прогнозує зниження дефіциту рахунку поточних операцій Туреччини у наступні два роки одночасно з ослабленням інфляції та уповільненням доларизації економіки. При цьому аналітики агентства вважають, що темпи інфляції в країні залишаться двозначними до початку 2028 року.

Центробанк Туреччини, ймовірно, утримуватиме ключову процентну ставку на поточному рівні 50% до кінця 2024 року, зазначають у S&P.

"Ми можемо знову підвищити рейтинг Туреччини, якщо платіжний баланс країни продовжить покращуватись, інфляція сповільниться, а внутрішні заощадження в турецьких лірах зростуть, що дозволить країні відновити валютні резерви", - йдеться у прес-релізі агентства.

S&P може змінити прогноз рейтингів Туреччини на "стабільний" у разі збільшення тиску на фінансову стабільність країни або держбюджету, наприклад, якщо послаблення ліри не вдасться зупинити, або у разі відмови влади від стримування інфляції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3561
  0,0408
 0,10
EUR
 1
 42,3983
  0,0624
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 13:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2148  0,08 0,21 39,7524  0,09 0,23
EUR 42,1980  0,02 0,05 42,9048  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2600  0,17 0,43 39,3000  0,15 0,38
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес