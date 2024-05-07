S&P підвищило рейтинги Туреччини до «B+» з «B», прогноз - «позитивний»

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові рейтинги Туреччини в іноземній та національній валюті до "B+" з "B".

Прогноз рейтингів - "позитивний", йдеться у прес-релізі S&P.

"Ми очікуємо, що після муніципальних виборів, що пройшли в країні, влада Туреччини продовжить наполегливо боротися з інфляцією за рахунок посилення грошово-кредитної політики і поступової бюджетної консолідації", - зазначають експерти агентства.

S&P прогнозує зниження дефіциту рахунку поточних операцій Туреччини у наступні два роки одночасно з ослабленням інфляції та уповільненням доларизації економіки. При цьому аналітики агентства вважають, що темпи інфляції в країні залишаться двозначними до початку 2028 року.

Центробанк Туреччини, ймовірно, утримуватиме ключову процентну ставку на поточному рівні 50% до кінця 2024 року, зазначають у S&P.

"Ми можемо знову підвищити рейтинг Туреччини, якщо платіжний баланс країни продовжить покращуватись, інфляція сповільниться, а внутрішні заощадження в турецьких лірах зростуть, що дозволить країні відновити валютні резерви", - йдеться у прес-релізі агентства.

S&P може змінити прогноз рейтингів Туреччини на "стабільний" у разі збільшення тиску на фінансову стабільність країни або держбюджету, наприклад, якщо послаблення ліри не вдасться зупинити, або у разі відмови влади від стримування інфляції.