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У США висловились щодо того, чи вважатимуть Путіна президентом РФ
23:59 06.05.2024 |
Сполучені Штати Америки визнають Володимира Путіна президентом Росії. Однак не будуть відправляти своїх представників на його інавгурацію.
Про це заявив представник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Ми однозначно не визнаємо вибори президента в Росії вільними та чесними. Однак Путін - президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі, але нашого представника не буде на його інавгурації", - сказав він.
Нагадаємо, що раніше низка країн заявили про те, що не відправлятимуть своїх представників на "інавгурацію" в Росії Володимира Путіна. При цьому ЗМІ заявляли, що цю ідею нібито не підтримала Франція, і їх посол таки відправиться до Москви.
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