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АНАЛІТИКА

У США висловились щодо того, чи вважатимуть Путіна президентом РФ

 

Сполучені Штати Америки визнають Володимира Путіна президентом Росії. Однак не будуть відправляти своїх представників на його інавгурацію.

Про це заявив представник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Ми однозначно не визнаємо вибори президента в Росії вільними та чесними. Однак Путін - президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі, але нашого представника не буде на його інавгурації", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше низка країн заявили про те, що не відправлятимуть своїх представників на "інавгурацію" в Росії Володимира Путіна. При цьому ЗМІ заявляли, що цю ідею нібито не підтримала Франція, і їх посол таки відправиться до Москви.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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