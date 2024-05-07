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США про майбутні ядерні навчання Росії: Безвідповідальна риторика
23:26 06.05.2024 |
Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу 6 травня засудив "безвідповідальну риторику" Росії після того, як вона оголосила про наміри провести навчання із застосування ядерної зброї.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Речник Пентагону назвав заяви російської сторони "прикладом безвідповідальної риторики, яку ми бачили з боку Росії й раніше".
"Це абсолютно недоречно з огляду на поточну ситуацію з безпекою", - додав він.
Райдер також наголосив, що США не спостерігають змін у стратегічному розташуванні російських сил, але "будуть продовжувати стежити за ситуацією".
У понеділок Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.
Йдеться про навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту.
У ЄС назвали плани навчань продовженням російської безвідповідальної поведінки.
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