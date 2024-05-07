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АНАЛІТИКА

США про майбутні ядерні навчання Росії: Безвідповідальна риторика

 

Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу 6 травня засудив "безвідповідальну риторику" Росії після того, як вона оголосила про наміри провести навчання із застосування ядерної зброї.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Речник Пентагону назвав заяви російської сторони "прикладом безвідповідальної риторики, яку ми бачили з боку Росії й раніше".

"Це абсолютно недоречно з огляду на поточну ситуацію з безпекою", - додав він.

Райдер також наголосив, що США не спостерігають змін у стратегічному розташуванні російських сил, але "будуть продовжувати стежити за ситуацією".

У понеділок Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Йдеться про навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту.

У ЄС назвали плани навчань продовженням російської безвідповідальної поведінки.
Ключові теги: США, Росія
 

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