ЄС хоче заборонити партіям фінансування з Росії: бачить ризик втручання у вибори

Євросоюз розглядає можливість включити до 14-го пакета санкцій проти РФ заборону на використання системи передання фінансових повідомлень (СПФП) Банку Росії - російського аналога SWIFT. Про це з посиланням на джерела повідомило агентство Bloomberg.

У межах наступного пакета санкцій ЄС також пропонує заборонити політичним партіям, аналітичним центрам та іншим групам отримувати фінансування від Росії.

Прагнення обмежити російське політичне фінансування ЄС відбувається на тлі стурбованості, що зростає, з приводу поширюваної Кремлем дезінформації, пов'язаної з виборами до Європейського парламенту на початку червня.

Вибори до Європейського парламенту відбудуться 6-9 червня 2024 року у всіх 27 державах Європейського Союзу та визначать склад і напрямок роботи головного законодавчого органу ЄС на наступні п'ять років.

Крім того, готуються санкції проти "Голосу Європи" - сайту, який звинувачують у поширенні проросійської дезінформації, а також "Российской газеты", РИА Новости та "Известий".

Також планують запровадити заборону на імпорт російського гелію, посилити обмеження на експорт марганцевої руди та інших рідкісноземельних компонентів, і заборонити доступ до портів ЄС приблизно 11 суднам, підозрюваним у сприянні РФ.

Крім того, запропонований пакет містить низку санкцій проти Білорусі за її роль у війні проти України, включно із забороною на імпорт навігаційних технологій і предметів розкоші, експортом сирої нафти та алмазів, а також будь-якими операціями, які могли б підвищити промисловий потенціал Білорусі.

Що стосується енергетики, то ЄС запропонує заборонити послуги з перевантаження зрідженого газу з Росії, призначеного для третіх країн, а також заборонить обслуговування російських LNG-проектів в Арктиці.

14-й пакет європейських санкцій має бути ухвалений навесні цього року.