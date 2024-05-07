Нафтогазова галузь РФ зіткнулася з кадровими проблемами через мобілізацію, - Bloomberg

Російська нафтогазова промисловість зіткнулася з нестачею робочої сили через мобілізацію солдатів на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нещодавні звіти Центрального банку Росії вказують, що брак кадрів зараз б'є по підприємствах у всіх сферах економіки.

У матеріалі вказується, що в нафтогазовому секторі Росії цього року не вистачає близько 40 000 співробітників. Галузь збільшила кількість онлайн-оголошень про вакансії в першому кварталі на 24% порівняно з попереднім роком, шукаючи не тільки кваліфікований персонал, а й низькокваліфікованих працівників.

Представник російського сервісу з пошуку роботи повідомив виданню, що брак кадрів торкнувся багатих галузей, маючи на увазі нафтогазовий сектор РФ. Він уточнив, що компанії пропонують претендентам на роботу великі зарплати, проте з ними конкурує держава, яка переманює людей на військову службу.

Також людей заманюють великими зарплатами на оборонні заводи російської оборонної корпорації "Ростех", яка підняла оплату праці на понад 17%.

Що ще вплинуло на дефіцит кадрів

Bloomberg пише, що ще одним наслідком агресії Росії проти України стало обмеження припливу робочої сили з-за кордону.

"Міжнародні санкції послабили рубль, посилили інфляцію і ускладнили міжнародні грошові перекази, що зробило Росію менш привабливою для мігрантів із країн колишнього СРСР", - йдеться в матеріалі.

Минулого року офіційний чистий приплив іноземних мігрантів у країну склав майже 110 тисяч осіб, що становить лише чверть від рівня 2021 року.

Брак робітників може вдарити по галузі

Одразу після вторгнення в Україну російський нафтогазовий сектор виявився об'єктом міжнародних санкцій, покликаних знизити доходи Кремля. Однак галузь продовжує працювати, надаючи Росії кошти, необхідні для відправки солдатів на передову і закупівлі зброї для обстрілів українських міст.

"Брак робочої сили порушує питання про те, чи зможе російська нафтогазова галузь підтримувати такі показники в довгостроковій перспективі", - додало Bloomberg.

Росія шукає солдатів для війни проти України

Кремль постійно шукає нові можливості для вербування нових людей, що б відправити на війну проти України. При цьому "часткову" мобілізацію диктатор Володимир Путін оголосив у вересні 2022 року і, за його заявою, нібито її було закінчено. При цьому багато ЗМІ та українська розвідка повідомляють, що цей процес триває приховано.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців.

А нещодавно Держдума РФ проголосувала за законопроекти, які дозволять засудженим за згвалтування особам укладати контракти з Міністерством оборони РФ.