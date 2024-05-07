Фінансові потоки РФ скоротилися завдяки секторальним санкціям США - FT

Секторальні санкції США проти Росії працюють на практиці, це вже призвело до скорочення фінансових потоків, які в Кремлі використовували для підживлення війни проти України.

Про це йдеться в публікації Financial Times із посиланням на високопоставлених західних чиновників і російських фінансистів, повідомляє Укрінформ.

«Обмеження США проти банків, які фінансують торгівлю засобами, що використовуються для вторгнення Володимира Путіна в Україну, значно ускладнили переміщення грошей в Росію та з неї», - зазначає газета.

Зокрема, обсяги торгівлі Москви з ключовими партнерами, такими як Туреччина та Китай, впали у першому кварталі 2024 року. Це сталося після того, як уряд США націлився на міжнародні банки, які допомагали РФ купувати важливу продукцію для допомоги її військовим зусиллям. При цьому зауважується, що постанова, яка набула чинності в США минулого року, спонукала кредиторів відмовитися від російських контрагентів, а також уникати валютних операцій.

«Росії стало важче отримати доступ до фінансових послуг, необхідних для отримання цих товарів», - наводить видання слова заступниці помічника міністра фінансів США з глобальних питань Анни Морріс.

Утім, Москва прагне обійти обмеження, для чого використовує зростаючу мережа посередників, навіть якщо транзакції не мають нічого спільного з російською військовою машиною.

осійські інвестори, які поділилися своїми думками з виданням, також стверджують, що від західного тиску стає щомісяця дедалі важче. «Логічною кінцевою точкою цього є перетворення Росії на Іран», - цитує газета одного з російських бізнесменів, який порівняв санкції проти РФ із ембарго, запровадженим свого часу проти Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, лише минулого тижня США ввели масштабний пакет нових санкцій проти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають РФ виробляти зброю.