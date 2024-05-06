Трампу пригрозили ув'язненням через порушення судової заборони у справі в Нью-Йорку

Суддя Хуан Мерчан, який розглядає справу експрезидента США Дональда Трампа про виплати за приховування позашлюбних зв'язків, пригрозив підсудному ув'язненням у разі подальшого порушення судової заборони на коментування інших фігурантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Під час засідання 6 травня Мерчан визнав Трампа винним в одному випадку порушенні судової заборони (gag order) через публічні нападки на присяжних і наказав виплатити 1000 доларів штрафу. Інші скарги прокуратури суд відхилив.

"Відповідач повідомляється про те, що, якщо це буде виправдано, майбутні порушення законних розпоряджень суду каратимуться позбавленням волі", - ухвалив суддя.

Він сказав Трампу, що "посадити вас у в'язницю - це останнє, що я хочу зробити", але наголосив, що постійні порушення експрезидентом судової заборони "є прямим нападом на верховенство права".

Минулого тижня Мерчан уже визнав Трампа винним у дев'яти пунктах порушень gag order і постановив стягнути 9000 доларів штрафу.

Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це - перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.