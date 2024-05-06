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В ЄС готуються до раптового припинення поставок газу з РФ – єврокомісарка
17:36 06.05.2024 |
У Євросоюзі заявляють, що готуються до можливого раптового припинення постачання російського газу після того, як сплине термін контракту щодо транзиту між Україною та РФ наприкінці 2024 року.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час брифінгу в Києві заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Єврокомісарка нагадала, що незабаром сплине термін дії контракту між Росією та Україною щодо транзиту газу, тому в ЄС хочуть скоординувати свої дії з Україною.
Вона зазначила, що ЄС готувався до цієї ситуації протягом двох років.
"Ми знали, що Росія не є надійним постачальником газу, і всі наші оцінки ризиків були розроблені таким чином, що в одну мить Європа може залишитись без поставок російського газу", - зазначила Сімсон.
Нагадаємо, у 2022 році державам ЄС почали рекомендувати скорочувати споживання газу у відповідь на енергетичну кризу, спричинену повномасштабною війною Росії проти України.
Згодом відповідний регламент продовжили на рік у 2023 році.
Завдяки заходам зі скорочення попиту ЄС вдалося поетапно відмовитися від приблизно 65 мільярдів кубометрів російського газу у 2023 році, насамперед у домогосподарствах та промисловості.
Наприкінці березня цього року у ЄС офіційно рекомендували далі скорочувати споживання газу на 15%.
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