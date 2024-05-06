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Фон дер Ляєн за підсумками переговорів із Сі Цзіньпіном заявила про готовність до рішучих заходів для захисту економіки ЄС
17:12 06.05.2024 |
ЄС буде готовий, якщо це буде потрібно, вживати рішучих заходів щодо захисту своєї економіки, заявила в понеділок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми без вагань будемо готові вживати рішучих заходів, щоб захистити нашу економіку і безпеку", - наводять її слова французькі ЗМІ.
Таку заяву фон дер Ляєн зробила після переговорів у Парижі з главою КНР Сі Цзіньпіном.
Як зазначають французькі ЗМІ, у Брюсселі занепокоєні розвитком торговельних відносин ЄС зі США та Китаєм. У Єврокомісії вважають, що ці країни під час торгівлі не дотримуються норм чесної конкуренції, що і завдає шкоди європейським компаніям.
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