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АНАЛІТИКА

Банківський указ Байдена серйозно ускладнив Росії життя. Вона шукає виходу в рублях – FT

 

Указ президента США Джо Байдена, який дозволив застосовувати вторинні санкції до іноземних банків, значно ускладнив переведення грошей до Росії та з неї. Це змусило кредиторів відмовлятися від російських контрагентів, а самій Росії - шукати виходу в рублях, пише Financial Times із посиланням на західних чиновників та кількох російських високопосадовців фінансової сфери.

"Безумовно, мета полягає в тому, щоб значно ускладнити надходження цих грошей, збільшити витрати для росіян і створити тертя в системі. Збої - важливий результат", - сказала представниця американського Мінфіну Анна Морріс.

Щоб обійти накладені обмеження, Росія змушена використовувати широку мережу посередників і розтягувати ланцюжки переказів, навіть якщо трансакції не стосуються російського військово-промислового комплексу.

"З кожним місяцем це стає все важче і важче. Один місяць це долари, наступний - євро; через шість місяців ви практично нічого не зможете зробити. Логічною кінцевою точкою цього стане перетворення Росії на Іран", - сказав високопоставлений російський інвестор, маючи на увазі жорсткі фінансові санкції проти Тегерану.

FT вказує, що санкції вже викликали падіння обсягу торгівлі Росії з низкою партнерів, наприклад, Туреччиною та Китаєм. На думку співрозмовників газети, це пояснюється страхом банків перед відключенням від фінансової системи, заснованої на доларах, у разі потрапляння під санкції США.

"США дійсно мають важелі впливу на фінансовий сектор. Вони можуть побачити, що ви робите щось не так, навіть найменший банк, якщо він якось пов'язаний з доларом. Тож це відлякує людей", - сказала економістка Еліна Рибакова.

Російський банкір-високопосадовець і колишній керівник нафтової компанії розповів виданню, що трейдери, які купують російську нафту в Індії, почали проводити операції в рублях після того, як США змусили банки ОАЕ відмовитися від розрахунків у дирхамах. Він називає це "лазівкою для санкцій". Іноземці можуть купувати рублі на Мосбіржі для використання у розрахунках із російськими контрагентами.

На його думку, рубль стане основною валютою в операціях з південними сусідами Росії, тому що "це єдиний спосіб зробити так, щоб [Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США] цього не помітило".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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