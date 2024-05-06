Російський НПЗ у Туапсе відновив роботу після удару дронів. На ремонт пішло три місяці

Нафтопереробний завод Роснєфті в Туапсе - єдиний на чорноморському узбережжі й один з десяти найбільших у Росії - відновив виробництво після удару українських дронів, пише Reuters з посиланням на два джерела.

Вони розказали, що орієнтовно наприкінці квітня НПЗ завершив ремонтні роботи на установці первинного перероблення нафти АВТ-12 потужністю близько 250 000 барелів на добу.

Станом на 1 травня підприємство працювало на 60% від номінальної потужності. Обсяги перероблення становили 20 000 тонн, або приблизно 146 600 барелів на добу.

Туапсинський НПЗ зупинив перероблення нафти та випуск нафтопродуктів три місяці тому через пожежу.

За інформацією LIGA.net, удар по Туапсе у ніч проти 25 січня був спецоперацією СБУ. Після двох потужних вибухів там почалася масштабна пожежа, було пошкоджено установку первинного оброблення нафтопродуктів, де відбувається розділення нафти на основні фракції (бензинову, гасову, солярову).

Нафтопереробний завод у Туапсе - один з найстаріших в Росії, його побудували ще 1929 року. Потужність становить 12 млн тонн нафти на рік. Він виробляє лігроїн (моторне паливо), мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки. Експорт через сусідню нафтоперевалку йде в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур.