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АНАЛІТИКА

Нафтогазові доходи бюджету росії у квітні скоротилися на 6%

 

Доходи федерального бюджету рф від нафти й газу у квітні 2024 року зросли майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом торік, скоротившись на 6,0% порівняно з березнем, випливає з даних мінфіну рф.

За оцінкою міністерства, нафтогазові надходження, які становлять близько третини доходів федеральної скарбниці, минулого місяця склали 1,23 трлн руб. порівняно з 647,5 млрд руб. у квітні 2023 року й 1,31 трлн руб. у березні 2024 року, коли збори від нафти й газу виросли завдяки надходженням квартального податку на доданий дохід (ПДР).

Надходження ПДПІ у квітні збільшилися до 1,08 трлн руб. з 995 млрд руб. місяцем раніше, зокрема ПДПІ на нафту - до 880,3 млрд руб. з 803,1 млрд.

Витрати бюджету на субсидію нафтопереробникам з акцизу на нафтову сировину у квітні зросли до 133,0 млрд руб. із 131,8 млрд руб. місяцем раніше. Виплати за паливним демпфером зросли до 187,2 млрд руб. з 164,4 млрд руб. у березні.

У бюджеті-2024 мінфін рф заклав зростання нафтогазових доходів на 30% до 2023 року - до 11,5 трлн руб., що становить 32,8% від загальних запланованих надходжень до бюджету обсягом 35,07 трлн руб..

За підсумками 2023 року нафтогазові надходження скоротилися на 23,9% - до 8,82 трлн руб. з 11,59 трлн руб. 2022 року через зниження нафтових цін і скорочення обсягів експорту газу в умовах санкцій.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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