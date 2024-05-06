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АНАЛІТИКА

Макрон закликав Сі координувати з Європою дії щодо України

 

Президент Франції Еммануель Макрон закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна тісно координувати з Європою дії на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як передає агенція AFP, про це він заявив у понеділок, 6 травня, під час відкриття тристоронньої зустрічі, в якій взяла участь також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen)

За словами Макрона, координація з Пекіном щодо "великих криз", зокрема війни Росії проти України, є "абсолютно вирішальною". "Майбутнє нашого континенту дуже чітко залежатиме від нашої здатності продовжувати збалансований розвиток відносин з Китаєм", - сказав він.

Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, заявила, що наполягатиме на "чесній" конкуренції з Китаєм у світовій торгівлі, додавши, що під час попередніх переговорів із Сі вона "дала зрозуміти, що поточні дисбаланси у доступі до ринку не є сталими і потребують вирішення". "Ми дуже чітко усвідомлюємо, що наші відносини з Китаєм, які є одними з найскладніших, водночас є і одними з найважливіших", - зазначила вона.

У своїй статті для Le Figaro Сі, який вперше за п'ять років відвідує з візитом Європу, наголосив, що хоче співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб знайти шляхи вирішення конфлікту, спричиненого вторгненням Росії в Україну, наголошуючи, що Китай "не є ні стороною, ні учасником".

"Ми сподіваємося, що мир і стабільність швидко повернуться в Європу, і маємо намір працювати з Францією та всією міжнародною спільнотою, аби знайти хороші шляхи вирішення кризи", - написав він.

Пріоритети Макрона у переговорах

Ключовим пріоритетом Макрона у цих переговорах є намір попередити Сі про небезпеку, яку приховує підтримка Росії з боку Китаю. Відносини Пекіна з Москвою після вторгнення РФ в Україну потеплішали, і Захід перш за все хоче, щоб Китай не постачав зброю Росії.

"У наших інтересах змусити Китай зважено підійти до стабільності міжнародного порядку", - зазначив днями Макрон в інтерв'ю виданню Economist.

У тому ж інтерв'ю Макрон зазначив, що торгівля є пріоритетом у переговорах, наголосивши, що Європа повинна захищати свої "стратегічні інтереси" в економічних відносинах з Китаєм.

Очікується, що вівторок Макрон разом із Сі, якого супроводжує його дружина Пен Ліюань, поїдуть у район у Піренейських горах, який китайський лідер відвідував у дитинстві, щоб провести менш публічні переговори, пише AFP. Однак аналітики скептично оцінюють імовірність того того, що Макрон зможе значно вплинути на китайського лідера.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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