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Один з найбільших банків Туреччини знову ускладнив умови відкриття рахунків для росіян - ЗМІ
09:53 06.05.2024 |
Один із найбільших турецьких банків, DenizBank, знову ускладнив умови відкриття рахунків росіянам і практично перестав схвалювати подібні заявки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що цю інформацію підтверджують двоє посередників, які допомагають російським громадянам отримувати картки в турецьких банках. Відмовляють і клієнтам з посвідкою на проживання та пропискою в Туреччині.
За словами одного з посередників, із десяти заявок росіян на відкриття рахунку схвалення отримує лише одна. Винятки DenizBank робить лише для клієнтів із великим депозитом - від 100 тисяч доларів.
Інший посередник розповів, що з 2024 року DenizBank більше не відкриває рахунки іноземцям, зокрема росіянам як туристам. Якщо раніше для відкриття рахунку потрібен був закордонний паспорт, то тепер банк вимагає надати дозвіл на проживання та прописку в Туреччині, а рішення приймає лише після перевірки клієнта.
Водночас джерело російського пропагандистського держінформагентства у банківській сфері в Туреччині повідомило, що DenizBank не запроваджував жодних заборон на відкриття рахунків для росіян. Проте заявки проходять посилені перевірки через можливе порушення санкцій щодо Росії.
Як повідомлялося, після початку повномасштабної війни Росії проти України DenizBank кілька разів ускладнював умови обслуговування для росіян. З часом банк почав вимагав від клієнтів із Росії документи, що підтверджують право проживання у Туреччині.
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