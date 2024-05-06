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АНАЛІТИКА

Між Канадою та Індією спалахнув великий дипломатичний конфлікт

 

Трьох громадян Індії заарештували й висунули звинувачення у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило великий дипломатичний конфлікт між двома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

45-річного Хардіпа Сінгха Ніджара застрелили озброєні люди в масках на жвавій автостоянці в передмісті Ванкувера у червні минулого року.

Дипломатична суперечка загострилася після того, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд Індії міг бути замішаний у злочині.

Заарештованим індійцям від 22 до 28 років, вони жили в Едмонтоні, Альберта, і перебували в Канаді протягом останніх 3-5 років.

Канадська поліція заявила, що в ході розслідування вбивства і змови з метою вбивства досліджуються також "зв'язки з урядом Індії".

"З цих питань тривають окремі та чіткі розслідування, звичайно, не обмежуючись причетністю людей, заарештованих сьогодні", - сказав помічник комісара Девід Тебул.

Канадські слідчі працювали з колегами з Індії, але, за їхніми словами, співпраця була "досить важкою та складною".

Поліція повідомила, що до вбивства можуть бути причетні й інші особи, і можуть бути нові арешти або висунуті звинувачення.

Ким був лідер канадських сикхів

Хардіп Сінгх Ніджар був лідером сикхських сепаратистів, який публічно виступав за Халістан - створення незалежної держави сикхів у регіоні Пенджаб в Індії.

У 1970-х роках сикхи розпочали сепаратистське повстання в Індії, у якому загинули тисячі людей, перш ніж воно було придушене наступного десятиліття. Відтоді рух здебільшого обмежується країнами з великим населенням сикхів.

Раніше Індія описувала Ніджара як терориста, який керував войовничим сепаратистським угрупованням. Його прихильники вважають звинувачення необґрунтованими. Ніджар, як повідомляється, отримував погрози через свою активність.

Люди з його найближчого кола спілкування кажуть, що перед смертю канадські спецслужби попереджали чоловіка про те, що він перебуває у «списку розстрілів» і що існує загроза його життю.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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