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АНАЛІТИКА

США наклали санкції на оточення ключового фінансиста «Хезболли»

 

Міністерство фінансів США 2 травня оголосило про санкції проти п'ятьох людей, пов'язаних із фінансовим радником "Хезболли" Хасаном Мукалледом, який допомагає угрупованню ухилятись від економічних обмежень Заходу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

До санкційного списку США увійшли зокрема двоє співзасновників компанії CTEX Exchange, за допомогою якою Мукаллед ухиляється від санкцій, та двоє його синів.

Вони керують двома компаніями в Лівані та Об'єднаних Арабських Еміратах, які Міністерство фінансів США також додало у санкційні списки через підозру в допомозі Ірану ухилятись від економічних обмежень Заходу.

Мукаллед, проти якого США запровадили санкції в лютому 2023 року, продовжує працювати як фінансовий радник "Хезболли" і і тісно співпрацює з фінансовими високопосадовцями цього угруповання.

"Хезболла" продовжує покладатися на, здавалося б, законні бізнес-інвестиції та ключових посередників для отримання доходів для операцій угруповання, зокрема дестабілізаційні атаки через північний кордон Ізраїлю", - заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

"Хезболла" - це ліванське збройне угруповання, пов'язане з Іраном. Увага до нього зросла після ескалації війни на Близькому Сході, коли посилились побоювання, що з території Лівану посиляться атаки на Ізраїль.

У лютому топдипломат ЄС Жозеп Боррель зустрічався з представником підтримуваного Іраном бойового угруповання "Хезболла" Мохаммадом Раадом. Він тоді застеріг від втягування Лівану в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.
Ключові теги: США
 

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