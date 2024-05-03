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АНАЛІТИКА

США хочуть зупинити постачання електроніки з Китаю в Росію - Білий дім

 

Сполучені Штати відверто говорили з Китаєм про неприпустимість поставок у Росію електроніки та інших компонентів, які РФ може використовувати в військово-промисловій базі, та прагнуть припинити цей процес.

Таку позицію висловив у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає кореспондент Укрінформу.

«Це викликає глибоке занепокоєння, бо ці компоненти, ця мікроелектроніка насправді допомогла посилити базу оборонної промисловості (Росії - ред.), і ми прагнемо припинити це», - зауважив представник адміністрації США.

Він зазначив, що після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Пекін та запровадження у середу санкцій США, в тому числі проти китайських компаній, поки не може сказати, чи відбулися зміни у діях КНР. Однак він підкреслив, що представники США були дуже відвертими й прямими з китайською стороною щодо неприпустимості підтримки військових зусиль Росії.

Як повідомляв Укрінформ, у середу уряд США запровадив широкий пакет санкцій проти Росії та шести інших країн, які дозволяють РФ отримати технології та обладнання з-за кордону. До цього переліку увійшли, зокрема, вісім китайських компаній.
 

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