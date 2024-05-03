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У Байдена заявили, що Китай поки не готовий працювати над справедливим миром в Україні
23:46 02.05.2024 |
США не спостерігають готовності Китаю працювати над тим, щоб досягти справедливого миру між Росією та Україною.
Про це заявив радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
За його словами, США вітають зусилля Китаю чи будь-якої іншої країни для завершення війни в Україні з урахуванням формули миру, яку запропонував Київ.
Він додав, що Вашингтон підтримає Пекін у разі, якщо він виявлятиме бажання працювати над досягненням справедливого миру та поважатиме цілі і завдання президента України Володимира Зеленського.
"Але я неправильно сказав би, якби говорив вам, що ми дійсно бачили, як Китай рухається в цьому напрямку - ми такого не бачили", - підкреслив Кірбі.
Він уточнив, що США зі свого боку продовжуватимуть допомагати Україні оборонятися від російської агресії та працювати над досягненням миру, який відповідає цілям українського народу.
Участь Китаю у саміті миру
Нагадаємо, ще на початку цього року стало відомо, що українська влада запросила Китай брати участь у першому саміті миру. Запрошення було надіслано лідеру КНР Сі Цзіньпіну.
При цьому, як писало Politico, Китай може оголосити бойкоту такому заходу, оскільки туди не запрошували Росію.
У той же час керівник ОП Андрій Єрмак зазначав, що наша країна розраховує на участь Китаю.
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