Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росіяни можуть зробити низьку навколоземну орбіту непридатною для використання, - Пентагон

 

США занепокоєні ветом Москви на резолюцію ООН проти виведення ядерної зброї в космос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense One.

Помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Пламб із занепокоєнням відзначив нещодавнє вето Москви на резолюцію ООН проти виведення ядерної зброї в космос.

"Деякі аналітики вважають, що детонація в космосі при правильній потужності в правильному місці може зробити низьку навколоземну орбіту, наприклад, непридатною для використання протягом певного періоду часу", - заявив Пламб.

Що передувало

Заява Пламба з'явилася після того, як минулого тижня радник з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що "Сполучені Штати вважають, що Росія розробляє новий супутник з ядерною зброєю".

Пламб підтвердив, що зброя РФ призначена для супутника на орбіті, але не сказав, на якій саме орбіті.

"Росія розробляє "протисупутниковий потенціал, пов'язаний з новим супутником, що несе ядерний пристрій, який Росія розробляє". Цей потенціал може становити загрозу для всіх супутників, що експлуатуються країнами і компаніями по всьому світу, а також для життєво важливих комунікаційних, наукових, метеорологічних, сільськогосподарських, комерційних і служб національної безпеки, від яких ми всі залежимо", - заявив він.

Чиновник також назвав Росію "лицемірною" за те, що вона заявляє, що не буде розміщувати зброю в космосі, і водночас відмовляється підписати резолюцію ООН.

Нагадаємо, раніше сьогодні в Пентагоні повідомили, що США відстежують військові зв'язки Росії з іншими країнами.

Ми також повідомляли, що Штати розширили список санкцій, що були накладені на Російську Федерацію. Детальніше про санкції та хто під них потрапив - у матеріалі РБК-Україна.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5345
  0,1025
 0,26
EUR
 1
 42,3098
  0,0112
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3729  0,01 0,03 39,9288  0,00 0,00
EUR 42,1825  0,05 0,12 42,9621  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5300  0,10 0,26 39,5550  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес