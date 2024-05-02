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Росіяни можуть зробити низьку навколоземну орбіту непридатною для використання, - Пентагон
23:31 02.05.2024 |
США занепокоєні ветом Москви на резолюцію ООН проти виведення ядерної зброї в космос.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense One.
Помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Пламб із занепокоєнням відзначив нещодавнє вето Москви на резолюцію ООН проти виведення ядерної зброї в космос.
"Деякі аналітики вважають, що детонація в космосі при правильній потужності в правильному місці може зробити низьку навколоземну орбіту, наприклад, непридатною для використання протягом певного періоду часу", - заявив Пламб.
Що передувало
Заява Пламба з'явилася після того, як минулого тижня радник з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що "Сполучені Штати вважають, що Росія розробляє новий супутник з ядерною зброєю".
Пламб підтвердив, що зброя РФ призначена для супутника на орбіті, але не сказав, на якій саме орбіті.
"Росія розробляє "протисупутниковий потенціал, пов'язаний з новим супутником, що несе ядерний пристрій, який Росія розробляє". Цей потенціал може становити загрозу для всіх супутників, що експлуатуються країнами і компаніями по всьому світу, а також для життєво важливих комунікаційних, наукових, метеорологічних, сільськогосподарських, комерційних і служб національної безпеки, від яких ми всі залежимо", - заявив він.
Чиновник також назвав Росію "лицемірною" за те, що вона заявляє, що не буде розміщувати зброю в космосі, і водночас відмовляється підписати резолюцію ООН.
Нагадаємо, раніше сьогодні в Пентагоні повідомили, що США відстежують військові зв'язки Росії з іншими країнами.
Ми також повідомляли, що Штати розширили список санкцій, що були накладені на Російську Федерацію. Детальніше про санкції та хто під них потрапив - у матеріалі РБК-Україна.
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