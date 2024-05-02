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Інвестиції в IT: розмір Державного Пенсійного фонду Норвегії сягнув $1,62 трлн.

Інвестиції в IT: розмір Державного Пенсійного фонду Норвегії сягнув $1,62 трлн.

 

Державний Пенсійний фонд Норвегії - найбільший у світі фонд національного добробуту з вартістю активів у $1,62 трлн станом на березень 2024 р., або $300 тис. на кожного громадянина країни. Вважається що фонд тримає 1,5% акцій усіх компаній світу, але найбільші інвестиції робить саме в IT-сектор.

Державний Пенсійний фонд Норвегії (Government Pension Fund of Norway) було створено у 1990 р. і у нього вкладаються надлишки доходів норвезького нафтового сектору. Інвестиціями фонду керує Norges Bank Investment Management, який є часткою центрального банку Норвегії (Norges Bank) і підпорядкується Міністерству фінансів країни.

Активи Державного Пенсійного фонду Норвегії поділяються на активи з фіксованим доходом від цінних паперів різних країн світу (27,1% портфоліо), акції різних компаній (70,5%), інвестиції в нерухомість (2,2%) та інфраструктурні інвестиції (0,2%). Усі данні з матеріалу Visual Capitalist станом на 2023 р.

Державний Пенсійний фонд Норвегії вкладається у цінні папери: США - $103 млрд, Японії - $33 млрд, Німеччини - $17 млрд, Великої Британії - $12 млрд, Франції - $11 млрд та інших розвинутих країн.

Але цікавіше виглядає набір акцій, якими володіє фонд:

* Apple - $33 млрд
* Microsoft - $31 млрд
* Alphabet - $16 млрд
* Amazon - $14 млрд
* NVIDIA - $12 млрд

Тобто хто б не переміг у перегонах IT-гигантів - виграє Державний Пенсійний фонд Норвегії.

Фонд принципово не інвестую в деякі компанії з етичних міркувань. Це виробники сигарет, виробники ядерної зброї та деяких інших типів зброї (наприклад, касетних боєприпасів), компанії які порушують права людини, забруднюють довкілля тощо.

У самій Норвегії фонд критикують за те, що країна відкладає грубі гроші на майбутнє, замість того щоб витратити хоча б частку у поточному державному бюджеті.

Цікавий факт, що попри те, що Government Pension Fund of Norway це найбільший фонд національного добробуту у світі, Норвегія займає лише 4 місце за розмірами суверенного фонду. Річ у тому, що у деяких країн по 2-4 подібних фонди.

Країни за сукупним розміром суверенних фондів:

* КНР - $2,75 трлн
* Сінгапур - $2,07 трлн
* Об'єднані Арабські Емірати - $2,06 трлн
* Норвегія - $1,62 трлн
* Саудівська Аравія - $1,35 трлн
За матеріалами: Mezha.media
Ключові теги: Норвегія
 

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